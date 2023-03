Voller Tanklaster kollidiert mit Lkw: 300.000 Euro Schaden

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Einen Schaden von rund 300.000 Euro hat ein Unfall mit zwei Lastwagen, darunter ein Tanklastzug, bei Altheide (Vorpommern-Rügen) verursacht. Verletzt wurde dabei am Donnerstag niemand, wie eine Polizeisprecherin sagte. Nach ersten Ermittlungen überholte der 34 Jahre alte Fahrer des Tankfahrzeuges den anderen Lastwagen auf der Bundesstraße 105. Dabei hatte der Fahrer wohl übersehen, dass der andere Lkw links abbiegen wollte.

Altheide - Beim seitlichen Zusammenstoß kam der mit 35.000 Liter Kraftstoff beladene Tanklastwagen nach links von der Fahrbahn ab und fiel im Straßengraben auf die Seite.

Treibstoff soll dabei bisher nicht ausgetreten sein. Zur Bergung des Unfallfahrzeugs soll der Kraftstoff erst abgepumpt werden. Der Tankzug hat vier Behälter, in denen rund 14.000 Liter Diesel sowie drei weitere Kraftstoffarten transportiert werden.

Die viel befahrene B105 wurde zur Gefahrenabwehr und zur Bergung in beide Richtungen gesperrt, was für Verkehrsbehinderungen sorgte. Etwa 50 Feuerwehrleute und andere Einsatzkräfte waren beschäftigt. Die Straße sollte am Nachmittag wieder geräumt sein. Zur Unfallzeit herrschte im Nordosten leichter Frost und regional zeitweise Reifglätte. dpa