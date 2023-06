Von der Ukraine an die Seenplatte: neue Braunbären in Stuer

Im Bärenwald Stuer am Plauer See haben zwei Braunbären Quartier bezogen, die lange als „Restaurantbären“ Touristen anlocken sollten. Die Stiftung Vier Pfoten hat sie aus der Ukraine geholt. Die neugierigen Tiere nehmen alles unter die Lupe.

Stuer - Braunbär Rocco schaut im Bärenwald Stuer (Mecklenburgische Seenplatte) neugierig auf das Nachbargehege. Dort wirft Tierpflegerin Marie Unland Sellerie und Möhren über den Zaun. „Hier haben Dasha und Lelya ihr Quartier bezogen“, erläutert die Bären-Pflegerin am Montag. Seit drei Tagen erkunden die beiden jeweils 18 Jahre alten Neuzugänge das weitläufige Gehege in Stuer, jetzt schnappen sie sich die Möhren. „Zu Anfang versuchten sie, auf die Bäume zu klettern, um eine bessere Übersicht zu haben“, sagt Unland. Braunbär Rocco hätte vermutlich gern ebenfalls mehr Kontakt zu den beiden weiblichen „Neuen“. Er bekommt erstmal Futter.

Die tierischen Neuzugänge sind aus der Ukraine an die Mecklenburgische Seenplatte gekommen. Sie sind jeweils 18 Jahre alte und wurden von der Stiftung Vier Pfoten aus einem ähnlichen Bärenschutzzentrum nahe der ukrainischen Stadt Lwiw (Lemberg) geholt. Dasha und Lelya lebten bis 2019 auf einem Hotelgelände, auf dem sie in engen Käfigen als Attraktion für Touristen gehalten worden waren. Als das Hotelgelände den Besitzer wechselte, holte die Stiftung die Tiere vor vier Jahren dort ab und brachte sie ins Ukraine-Schutzzentrum.

Dort wurde der Platz nun wegen neuer Bärenrettungen knapper. 29 Braunbären leben in dem ukrainischen Schutzzentrum. Nachdem alle nötigen Papiere zusammen waren, startete der Transport vor mehreren Tagen in der rund 1100 Kilometer entfernten Region - in engen Boxen und per Auto, aber mit Kamera überwacht. „Die Betreuer haben unterwegs in Polen gemerkt, dass die Bären immer unruhiger wurden“, erläutert die Sprecherin des Bärenwaldes, Petra Konermann. Dann seien sie - anders als geplant - gleich durchgefahren.

In Stuer angekommen, kamen beide erst in einen Stall, wo sie sich etwas beruhigen konnten. „Am nächsten Morgen haben wir die Klappen ins Freigehege geöffnet“, sagt Unland. Da sind die neuen Bären sofort neugierig rausgelaufen. Auch jetzt hören sie aufmerksam, woher der Lärm kommt oder das Hundebellen. „Fluglärm macht ihnen nichts aus“, sagt Konermann, den würden die Tiere aus Lwiw kennen.

Den Bärenwald Stuer betreibt die Tierschutzstiftung bereits seit 2006. Dort können Braunbären aus nicht artgerechter Haltung in weitläufigen Gehegen ihre natürlichen Instinkte ausleben, Höhlen graben oder sich in Wassertümpeln abkühlen. Für die neuen Bären wurde der Elektrozaun mit rot-weißen Bändern versehen, da sie Stromleitungen bisher wohl nicht kannten.

Durch mehrere Todesfälle bei den meist älteren Tieren war die Zahl der Braunbären in Stuer auf elf gesunken. Nun haben Rocco, Balou und Co. wieder zwei Artgenossen mehr. Jährlich kommen rund 96 000 Besucher in das weitläufige Schutzzentrum am Plauer See. dpa