„von hier aus“: Ex-Ministerpräsident Seite mit neuem Buch

Berndt Seite (CDU), von 1992-98 Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern, sitzt in seinem Wintergarten mit einem Buch. © Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Sechs Jahre lang war Berndt Seite Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern. Seit seinem Rückzug aus der Landespolitik ist er als Schriftsteller aktiv. In seinem neuesten Lyrikband reflektiert der 83-Jährige auch über den russischen Militär-Angriff auf die Ukraine.

Nossentin/Weimar - Mit einer Lesung in Nossentin (Mecklenburgische Seenplatte) stellt Mecklenburg-Vorpommerns Ex-Ministerpräsident Berndt Seite (CDU) Ende August ein neues Buch vor. Es heißt „von hier aus“, enthält Lyrik und ist im Weimarer Bertuch-Verlag erschienen, wie Verlag und Autor am Donnerstags mitteilten. Auf etwa 110 Seiten verarbeitet der 83-Jährige dabei aktuelle und dauerhafte gesellschaftliche und religiöse Themen in lyrischen Versen, wozu auch der russische Militär-Angriff auf die Ukraine und das Zusammenwachsen der Ost- und Westdeutschen seit 1990 gehört.

Die Lesung findet am 26. August in der Kunst- und Kinokirche Nossentin statt, wo der Autor mehrfach Buchpremieren hatte. Der 1940 im früheren Schlesien geborene Seite kam 1945 als Kind mit Familie nach Ostdeutschland. Er ging in Schulpforte (Sachsen-Anhalt) zur Schule und ließ sich später in Walow bei Röbel als Tierarzt nieder, wo er auch heute noch lebt. Seite engagierte sich in der evangelischen Kirche und kam 1989/90 in die Politik.

Von 1992 bis 1998 war der CDU-Politiker Ministerpräsident in Schwerin. 2002 schied er aus dem Landtag aus. Seither widmet er sich vor allem dem Schreiben - hat bereits 21 Bücher veröffentlicht - und hält sich mit öffentlichen politischen Äußerungen zurück. dpa