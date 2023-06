Von Zauberflöte mit Rap bis Shakespeare: Neue Spielzeit

Vor der Premiere des Schauspiels "Jugend ohne Gott" am Volkstheater warten Besucher vor dem Theater. © Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Rap in Mozarts „Zauberflöte“, Plattenbaujugend, aber auch Schauspielklassiker von Shakespeare oder Goethe stehen auf dem Programm der kommenden Spielzeit des Volkstheaters Rostock. Den Startschuss soll ein zweitägiges Musikfestival am 15. und 16. September setzen, wie das Volkstheater am Mittwoch mitteilte. Am Nachmittag des zweiten Festivaltages lädt das Haus Rostocker und Rostockerinnen kostenlos zu der Mischung aus Schauspiel, Tanz, bildender Kunst, Literatur und Musik ein.

Rostock - Zu den eher unkonventionellen Programmpunkten zählt das Stück „Zauberflöte Reloaded“ (Premiere 4. Mai 2024 im Großen Haus) des preisgekrönten Dirigenten und Regisseurs Christoph Hagel. Dabei trifft die Musik Mozarts auf einen rappenden Papagino (statt Papageno) und Breakdance. Als erste Opern-Inszenierung soll Bizets „Carmen“ am 30. September 2023 im Großen Haus Premiere feiern. Die Oper „La Bohème“ und die spartenübergreifende Musical-Inszenierung „Cabaret“ stehen ebenso wieder auf dem Spielplan.

Auf dem Schauspielprogramm stehen Klassiker wie Shakespeares „Was ihr wollt“ (Premiere 21. Oktober 2023 im Großen Haus) oder Goethes „Urfaust“ (Premiere 23. September 2023 im Ateliertheater). Das Stück „Nullerjahre“ (Premiere 20. Oktober 2023 im Ateliertheater) führt das Publikum in die raue Jugend der Nachwendezeit im Stralsunder Plattenbau. Es basiert auf dem gleichnamigen autobiografischen Buch von Hendrik Bolz alias Testo vom Rap-Duo Zugezogen Maskulin.

Insgesamt sind 20 Premieren an verschiedenen Orten geplant. Zum dritten Mal beteiligt sich das Volkstheater wieder am Weihnachtssingen im Ostseestadion, zu dem im vergangenen Jahr etwa 12 000 Menschen gekommen waren. Auch das Festival „Spielfeld Volkstheater“ mit Fokus auf junges Theater soll nach der Premiere in diesem Jahr im Frühsommer 2024 erneut stattfinden.

Die 127. Konzertsaison der Norddeutschen Philharmonie Rostock soll am 17. September mit Musik aus „Die Walküre“ von Richard Wagner in der Halle 207 der ehemaligen Neptunwerft imposant eröffnet werden.

„Auf unseren Bühnen und weit darüber hinaus haben wir uns einiges vorgenommen“, wird Intendant und Geschäftsführer des Volkstheaters Rostock, Ralph Reichel, im Spielzeitheft zitiert. Dieses gibt auch einen Ausblick auf den geplanten Theaterneubau unweit des Stadthafens, das zur Spielzeit 2028 fertig sein soll. Für den lang erträumten, oft verschobenen, nun aber konkret geplanten Neubau rechneten Stadt und Land zuletzt mit Kosten von 184 Millionen Euro. dpa