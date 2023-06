Vor einer Woche niedergestochen: Syrer in kritischem Zustand

Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Der vor einer Woche in einem Einkaufszentrum in Neubrandenburg niedergestochene Mann aus Syrien ist laut Polizei noch immer in kritischem Zustand. Die Beamten lieferten am Montag nach Zeugenbefragungen eine genauere Beschreibung des mutmaßlichen Täters. Er ist demnach 25 bis 30 Jahre alt, hat lockige, eher hellbraune Haare, eine helle Hautfarbe und einen dunkelblonden Vollbart.

Neubrandenburg - Der Mann sei etwa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß. Vermutlich habe der Tatverdächtige einen regionalen Bezug zum Umfeld des Plattenbaugebietes Datzeberg, in dem sich das Einkaufszentrum befindet.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg liefen auf Hochtouren, um den Tatverdächtigen zu identifizieren, hieß es. Motiv und sonstige Hintergründe seien bisher unklar. Nach ersten Erkenntnissen soll das Opfer unmittelbar vor der Tat vor einem Imbissstand im Datze-Center mit einer anderen Person in Streit geraten sein. Im Verlauf des Streits soll der 34-jährige Syrer dann mit einem spitzen Gegenstand gestochen worden sein. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. dpa