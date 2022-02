Vorbereitungen für Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine

Teilen

Kreise und Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern bereiten sich auf die Aufnahme von Flüchtlingen aus den Kriegsgebieten in der Ukraine vor. „Wir wissen nicht, wie viele Menschen kommen, werden aber vorsorglich zusätzliche Unterkünfte vorhalten“, sagte der Geschäftsführer des Landkreistages, Matthias Köpp. Noch am Freitag werde der Vorstand des Kommunalverbandes das weitere Vorgehen beraten.

Schwerin - Es gehe darum, schnell zu prüfen, welche Gebäude genutzt werden können. Dem Vernehmen nach sollen zudem bisherige Bewohner von Gemeinschaftsunterkünften verstärkt dezentral untergebracht werden, um so dort rasch Platz zu schaffen.

Am Donnerstag hatte sich der beim Innenministerium angesiedelte Krisenstab erstmals nach Beginn der russischen Invasion mit der Situation in der Ukraine und möglichen Folgen für Mecklenburg-Vorpommern befasst. Nach Angaben des Ministeriums werden in der Flüchtlings-Erstaufnahmeeinrichtung des Landes in Stern Buchholz bei Schwerin kurzfristig zusätzliche Kapazitäten für bis zu 200 Menschen geschaffen. Insgesamt ist wohl vorgesehen, in Mecklenburg-Vorpommern zunächst Unterkünfte für etwa 1000 Menschen bereitzustellen, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen. dpa