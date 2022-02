Vorbild Kiel: FDP fordert Corona-Lockerungen im Einzelhandel

Nach der Abschaffung von 2G im Einzelhandel Schleswig-Holsteins zum 9. Februar wächst der Druck auf die Landesregierung in Schwerin, diesen Schritt ebenfalls zu tun. Der Fraktionsvorsitzende der oppositionellen FDP im Schweriner Landtag, René Domke, forderte am Mittwoch: „Wie bereits in der vergangenen Woche im Landtag beantragt, wird es nun Zeit für eine Abkehr von 2G im Einzelhandel.

Schwerin - Unser Nachbarland Schleswig-Holstein macht es vor.“

Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern war am Vormittag zusammengekommen, um über den weiteren Kurs in der Corona-Pandemie zu beraten. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte am Mittwochmittag die Abschaffung von 2G im Einzelhandel ab 9. Februar am Mittag bekannt gegeben. Dann muss in den Geschäften nur noch Maske getragen werden.

Domke betonte: „Eine Wettbewerbssituation des stationären Einzelhandels beider Bundesländer darf nicht stattfinden.“ Die Schweriner Landesregierung müsse auf die geringere Gefahr der Omikron-Variante reagieren. dpa