Vorbild Merkel: Reanimationstraining auf Greifswalder Markt

Die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kniet hinter einer Reanimationspuppe. © picture alliance / Stefan Sauer/dpa/Archivbild

Eine Reanimation kann oft Schlimmeres verhindern. Am Wochenende können Interessierte in Greifswald wieder die Herzdruckmassage trainieren - und in prominente Fußstapfen treten.

Greifswald - Vor fünf Jahren übte die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) es auf der Bühne: Am Samstag (11.00 Uhr) können Interessierte auf dem Greifswalder Marktplatz wieder die Reanimation trainieren. Aufgerufen zu der Aktion haben der Verein Land-Rettung MV und die Universitätsmedizin Greifswald.

Die Bedeutung der sogenannten Laien-Reanimation bereits vor dem Eintreffen des Rettungsdienstes sei groß, betont die Unimedizin. Herz-Kreislauf-Erkrankungen seien die häufigste Todesursache in Deutschland. Bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand werde das Gehirn nicht mehr mit Sauerstoff versorgt und schon nach wenigen Minuten stark geschädigt. Die Überlebenschancen der Betroffenen hängen den Angaben zufolge entscheidend davon ab, ob bereits vor dem Eintreffen des Rettungsdienstes Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen werden.

Neben dem Training an Modellen sind Gruppen zur Teilnahme an einem Wettbewerb aufgerufen: Sie sollen möglichst einfallsreich für Laien-Reanimation werben.

Als Merkel 2017 zum Bee-Gees-Hit „Stayin Alive“ an einer Puppe die Herzdruckmassage übte, nahm sie an einer Stadtwette teil. Diese wurde gewonnen, weil mehr als 500 Menschen gleichzeitig die Reanimation trainierten. dpa