Vorpommern-Greifswald drei Tage rot: Strengere Corona-Regeln

Im Landkreis Vorpommern-Greifswald gelten von Freitag an strengere Corona-Regeln. Der Landkreis erschien am Mittwoch den dritten Tag in Folge auf der Corona-Stufenkarte des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) rot. Den aktuell geltenden Landesregeln entsprechend müssen ab Freitag und damit kurz vor Beginn der Winterferien etwa Indoor-Spielplätze geschlossen bleiben.

Greifswald/Rostock - Außerdem ist in Schwimm- und Spaßbädern der Betrieb nur noch in Ausnahmefällen erlaubt - etwa für Gäste von zugehörigen Hotels oder Schwimmkurse. Geschlossene Gesellschaften in Gaststätten und gewerblich organisierte private Zusammenkünfte sind auch dann untersagt, wenn nur geimpfte oder genesene Menschen teilnehmen.

Im Vereinssport ist hingegen nach neuerlichen Beschlüssen der Landesregierung auch in der Stufe Rot ab dem Wochenende wieder mehr möglich. Demnach können dann in allen Landesteilen erneut Wettkämpfe und Punktspiele im Amateursport stattfinden. Bislang musste der Spielbetrieb in Regionen ruhen, in denen die Corona-Ampel auf Rot steht. dpa