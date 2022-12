Vorpommern-Rügen appelliert wegen Lage in Kliniken an Bürger

Die Zentrale Notaufnahme eines Krankenhaus. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Der Landkreis Vorpommern-Rügen hat angesichts der angespannten Lage in den Krankenhäusern einen Appell an die Bürgerinnen und Bürger gerichtet. Notaufnahmen sollten nur in wirklichen Notfällen aufgesucht werden, hieß es in einer Mitteilung vom Donnerstag. „Seit längerem bestehende Schmerzzustände gehören beispielsweise nicht dazu.“ Falls dennoch zwingend die Notaufnahme aufgesucht werden müsse, sei mit langen Wartezeiten und erheblichen Einschränkungen zu rechnen.

Stralsund - Die Reihenfolge der Versorgung bestimme der Arzt entsprechend der Schwere der Verletzung beziehungsweise Erkrankung.

Zunächst solle man sich möglichst an den Hausarzt oder die Hausärztin wenden oder außerhalb der Sprechzeiten beim Bereitschaftsdienst unter 116.117 anrufen. „Die Herausforderung besteht derzeit im erhöhten Patientenaufkommen bei gleichzeitig geringerem Personalbestand“, hieß es. Die aktuelle Welle der Atemwegserkrankungen scheine den Höhepunkt noch nicht überschritten zu haben. Mit einer Entspannung werde frühestens im neuen Jahr gerechnet.

Der hohe Krankenstand unter dem Klinik-Personal führe zur Überlastung der übrigen Kolleginnen und Kollegen und zu Ausfällen. „Die Mitarbeitenden in den Gesundheitseinrichtungen sind großen Anforderungen ausgesetzt und leisten wiederholt einen unglaublichen Einsatz an der Belastungsgrenze und darüber hinaus“, wurde Landrat Stefan Kerth (SPD) zitiert.

Mit einem Treffen von Vertretern des Landkreises, der Krankenhäuser und des Rettungsdienstes Anfang der Woche sollte das Zusammenspiel verbessert werden, um die Versorgungssicherheit im gesamten Landkreis weiterhin zu gewährleisten. dpa