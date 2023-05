Vorsicht Fledermäuse: Nächtliche Tempo-Reduzierung auf Rügen

50 statt 100 km/h Schilder stehen an der Bundesstraße B96. © Stefan Sauer/dpa

Auf Rügen sorgt besonderer Flugverkehr für Verkehrseinschränkungen: Wegen Fledermäusen muss auf Teilen einer wichtigen Straße nachts langsamer gefahren werden.

Bergen - Der Flugverkehr von Fledermäusen sorgt auf Teilen der Hauptverkehrsader Rügens erneut für eine nächtliche Tempo-Reduzierung. Seit Anfang Mai und bis Ende August gilt auf einem Abschnitt der Bundesstraße 96 bei Teschenhagen zwischen 20.00 Uhr und 6.00 Uhr Tempo 50 statt 100. Grund sind nach Angaben des Landesamtes für Straßenbau unter Naturschutz stehende Fledermäuse, die in einem dortigen Wald unterwegs sind. Durch die niedrigere Geschwindigkeit soll den Tieren ermöglicht werden, Autos auszuweichen.

Die Herabsetzung gilt auch auf der parallel verlaufenden L96. Die Strecke ist nach Angaben der Behörde knapp 1,6 Kilometer lang. Allerdings werde als Zwischenschritt auf eine Höchstgeschwindigkeit von 70 Kilometer pro Stunde reduziert. Dadurch sei der Teilabschnitt rund 2,2 Kilometer lang. Laut Berechnungen verlängere sich die Fahrtzeit nur um durchschnittlich 80 Sekunden.

Die Regeln traten erstmals im vergangenen Jahr in Kraft. 2019 wurde die neu ausgebaute B96 freigegeben. Wegen der Corona-Pandemie war das Verkehrsaufkommen 2020 und 2021 allerdings niedriger, so dass laut Behörde keine Maßnahmen notwendig waren. Unter anderem waren die Störtebeker-Festspiele ausgefallen, was zu weniger nächtlichen Fahrten von der Insel führte. dpa