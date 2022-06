Waldbrände im Kreis Ludwigslust-Parchim gelöscht

Rauch steigt aus einem Waldbrandgebiet in den Himmel. © Robert Michael/dpa/Symbolbild

Mehrere Feuerwehren haben zwei Waldbrände, die bei sommerlicher Hitze im Landkreis Ludwigslust-Parchim ausgebrochen waren, wieder löschen können. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, waren ein größeres Feuer am Mittwoch bei Gorlosen auf rund 3000 Quadratmetern Fläche ausgebrochen. Dazu kam ein kleinerer Brand auf etwa 400 Quadratmetern mit Bäumen und Büschen nahe Klinken weiter östlich in der Lewitz.

Gorlosen/Klinken - In beiden Fällen sind die Brandursachen noch unklar.

Etwa 60 Feuerwehren konnten bei Gorlosen knapp verhindern, dass die Flammen im Ortsteil Dadow auf ein Grundstück übergriffen. Die Kameraden stellten mit einer Vorrichtung eine Wasserwand, wobei das Löschwasser an einer Stelle zu allen Seiten spritzt und damit das Feuer zum Stehen kommt. Der Grundstücksbesitzer hatte den Brand bemerkt und gemeldet. Bis zum Abend konnten die Flammen gelöscht werden, nun würden Teile des Geländes bei Dadow noch befeuchtet, um ein Wiederaufflammen zu verhindern. dpa