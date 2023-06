Brand auf ehemaligen Truppenübungsplatz Lübtheen: Feuerwehr im Großeinsatz

Von: Sebastian Peters, Marcel Prigge

Im Jahr 2019 stiegen ebenfalls große Rauchsäulen aus dem Wald bei Lübtheen auf. (Archivfoto) © Sebastian Peters

Ein erneuter Waldbrand ist auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz in Lübtheen ausgebrochen, wo bereits 2019 eine Fläche von 944 Hektar Wald brannten. Nun brennt es bei Volzrade.

Lübtheen/Volzrad – Bereits 2019 brannte der Wald auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Lübtheen (Landkreis Ludwigslust-Parchim). Damals, während der Hitzewelle in Europa, geriet eine Fläche von 944 Hektar in Brand. Am Montag, 12. Juni 2023, sind nun erneut zwei Waldbrände in dem Bereich ausgebrochen. Laut Polizei sollen aktuell rund drei Hektar Wald nahe der Ortschaft Volzrade in Flammen stehen. Wenige Kilometer weiter, genauer in Hagenow-Sudenhof, sei ein zweiter Brand ausgebrochen.

Waldbrand in Lübtheen: Feuer auf ehemaligen Truppenübungsplatz – Detonationen zu hören

Zeugen hätten berichtet, dass es dort auch zu Detonationen gekommen sei, vermutlich verursacht durch Weltkriegsmunition. Das größte Problem – die Fläche ist gespickt mit alter Moniton, Bomben und anderen gefährlichen explosiven Stoffen. Mehrere Feuerwehren seien im Einsatz. Weitere Wehren aus dem Umland werden nachgefordert.

Zwischenzeitlich ist ein weiterer Waldbrand in Hagenow-Sudenhof ausgebrochen. Die Bundesstraße 321 ist wegen der starken Rauchentwicklung zwischen Hagenow und der A24 voll gesperrt, teilt die Polizei Ludwigslust auf Twitter mit.