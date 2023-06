Waldbrandgebiet: Katastrophenalarm ab 12.00 Uhr aufgehoben

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt zu einem Einsatz. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Der Katastrophenalarm für die Region Lübtheen (Landkreis Ludwgslust-Parchim) ist ab Donnerstagmittag, 12.00 Uhr, aufgehoben. Das sagte Landrat Stefan Sternberg (SPD) am Morgen nach einer Besprechung des Einsatzstabes. Die Lage habe sich weiter entspannt. Der Waldbrand auf rund 100 Hektar munitionsbelastetem Gelände des ehemaligen Truppenübungsplatzes Lübtheen sei unter Kontrolle.

Lübtheen - Es gebe keine offenen Flammen mehr.

Am Mittwoch konnten bereits die rund 160 Einwohner der Ortschaft Volzrade in ihre Häuser zurückkehren. Das Dorf war am Montagabend evakuiert worden, nachdem das Feuer bedrohlich nahe gerückt war. dpa