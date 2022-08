Waldbrandgefahr trotz Regens nur regional gesunken

Teilen

Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug „Feuerwehr“ zu lesen. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Der lang erwartete Regen hat die Brandgefahr in Wäldern und auf Feldern in Mecklenburg und Vorpommern nur regional sinken lassen. Wie die Landesforstanstalt in Malchin (Mecklenburgische Seenplatte) am Freitag mitteilte, gibt es vor allem im Landkreis Ludwigslust-Parchim im Südwesten und an der Müritz Entwarnung. Dort wurden die Warnstufen von vier auf zwei, im Forstamt Jasnitz bei Ludwigslust sogar auf Stufe eins gesenkt.

Malchin/Rostock - Weiter ausgeprägt bleibe die Wald- und Feldbrandgefahr mit der zweithöchsten Warnstufe vier dagegen im Süden Vorpommerns im Forstamt Torgelow, wozu die zweitgrößte Insel Deutschlands, Usedom, gehört. Auch in dem Regionen Neubrandenburg, Nordwestmecklenburg und rund um Rostock habe es kaum geregnet, so dass dort ebenfalls weiter die zweithöchste Warnstufe vier gelte.

Auf Stufe drei - mittlere Brandgefahr - liegen nun Vorpommern-Rügen, die am Donnerstag noch Stufe zwei hatten, und die Region Güstrow. Am Donnerstag war es bei Trockenheit und Hitze von bis zu 37 Grad vor allem im Nordwesten zu mehreren kleineren Feldbränden gekommen. Dabei wurde aber niemand verletzt und es entstand auch kein großer Schaden. Bei Dummerstorf unweit von Rostock geriet ein Mähdrescher in Brand. Hier konnte der Fahrer das Feuer aber löschen, bevor größerer Schaden entstand, wie ein Polizeisprecher sagte. dpa