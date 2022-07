Wallensteintage: Stralsund feiert Sieg über Belagerer

Teilen

Zahlreiche Menschen haben mit historischen Kostümen und Waffen am Freitag in Stralsund an den Sieg über die kaiserlichen Truppen vor fast 400 Jahren erinnert. Noch bis zum Sonntag dauern die traditionellen Wallensteintage in der Stadt an. Am Freitag stand unter anderem ein Festumzug durch die Altstadt auf dem Programm. Zu dem Fest gehöre außerdem ein historischer Jahrmarkt, ein Feldlager im Stile des Dreißigjährigen Krieges, Reiterspiele und Kanonendonner.

Stralsund - Das Volksfest ist nach eigenen Angaben eines der größten in Norddeutschland.

Mit den Wallensteintagen hält die Hansestadt Stralsund die Erinnerung an den Dreißigjährigen Krieg wach. Sie feiert den erfolgreichen Widerstand gegen die Belagerung durch die kaiserlichen Truppen unter General Albrecht von Wallenstein am 24. Juli 1628. Die Stadt erinnerte nach 1628 jährlich mit einem Festgottesdienst an den Abzug Wallensteins. Von 1825 an begingen die Bürger den Tag außer zwischen 1945 und 1991 jährlich mit einem Fest. dpa