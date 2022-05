Wandel im Schiffbau: Zulieferer sehen sich gut aufgestellt

Die Zulieferer für Schiffbau-Unternehmen sehen sich mit einem tiefen Strukturwandel in der maritimen Industrie konfrontiert. Die emissionsfreie beziehungsweise -arme Schifffahrt rücke immer mehr in den Vordergrund, die Antriebe müssten entsprechend entwickelt oder angepasst werden, sagte der Vorsitzende der Maritimen Zulieferallianz Mecklenburg-Vorpommern (RIC MAZA MV), Thomas Kühmstedt, am Dienstag am Rande des Innovationsforums der Branche in Roggentin bei Rostock.

Roggentin - Beim Schiffbau lägen die Leistungen der Zuliefererindustrie bei 60 bis 80 Prozent der Wertschöpfung.

Die Branche in Mecklenburg-Vorpommern sei mit rund 100 regionalen mittelständischen Zuliefer- und Ausrüstungsunternehmen und rund 5000 Beschäftigten gut aufgestellt. Sie könne gute und intelligente Lösungen anbieten und verfüge über bestens ausgerüstete Fertigungsanlagen. Im Verband selbst sind 50 Firmen organisiert.

Allerdings gebe es auf dem internationalen Markt erhebliche Wettbewerbsverzerrungen, die Konkurrenz aus Asien werde staatlich hoch subventioniert. China und Korea beherrschten fast den kompletten Weltmarkt bei Schiffsneubauten, sagte Kühmstedt. Eigene staatliche Subventionen für den heimischen Schiffbau sehe er als nicht sinnvoll an.

Allerdings müsse die EU darauf achten, dass bei Schiffen, die in Europa im Einsatz sind, auch die Wertschöpfung in Europa liege, sagte Kühmstedt. Es dürfe nicht passieren, dass die europäischen Steuerzahler den emissionsarmen Antrieb von Schiffen fördern, die in Asien gebaut werden.

Neben der Entwicklung von emissionsfreien Antrieben gebe es einen steigenden Bedarf nach Zuliefererarbeiten bei neuen Schiffen für die Deutsche Marine beziehungsweise nach Kapazitäten für Instandsetzungs- und Serviceleistungen der aktuellen Flotte. Dazu komme der Ausbau der Offshore-Windenergie, die Produktion von Wasserstoff sowie Anlagen- und Ausrüstungssysteme für den Übergang zur „Grünen Schifffahrt“. dpa