Wandel: Verein lädt zu Zukunftstreffs

Mit einer Reihe von Film- und Diskussionsabenden startet am 19. Oktober der dokArt-Zukunftstreff 2022. Geplant sind sechs Themenabende zwischen Neubrandenburg, Neustrelitz, Greifswald und Loitz (Vorpommern-Greifswald), wie der Neubrandenburger Verein „Latücht Film&Medien e.V.“ am Mittwoch mitteilte. Dabei sollen Menschen auch regional über Themen der Zeit - wie Klimawandel, die Energiesituation, Gesundheitsstrategien und den Medienwandel ins Gespräch kommen, die Problematik mit Fachleuten kritisch hinterfragen und fantasievolle Zukunftslösungen denken können.

Neubrandenburg/Greifswald - Der Verein veranstaltet alle zwei Jahre das Europäische Dokumentarfilmfest dokumentART in Neubrandenburg und bietet in den Jahren dazwischen den dokARt-Zukunftstreff an. Dabei werden zunächst ein oder mehrere thematische Kurzfilme gezeigt, bevor das Gespräch mit Interessierten und Fachleuten - vor allem lokalen Initiativen - beginnen soll.

„Wir wollen uns dem Publikum in der Region noch weiter öffnen, mehr Jugendliche ansprechen und Menschen sensibilisieren, aktuelle Themen unserer Zeit aufzugreifen“, sagte Holm-Henning Freier, Geschäftsführer des Latücht-Vereins. Geplant sind die Veranstaltungen bis Ende November. dpa