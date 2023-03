Warnstreik betrifft im Nordosten vor allem die Deutsche Bahn

Teilen

Das Logo der Deutschen Bahn (DB). © Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Als Folge des bundesweiten Warnstreiks im öffentlichen Verkehr am Montag müssen sich die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern vor allem auf Behinderungen im Eisenbahnverkehr einstellen. Busse und Straßenbahnen werden im Nordosten normal verkehren, wie die zuständigen Unternehmen am Freitag versicherten. In Rostock fahren demnach auch die Warnow-Fähren, nicht aber die S-Bahn.

Schwerin - Die Molli-Bahn zwischen Kühlungsborn und Bad Doberan verkehrt.

Bei der Deutschen Bahn soll bundesweit der Fernverkehr ruhen. Im Nahverkehr rechnet die Bahn im Nordosten ebenfalls mit einem kompletten Ausfall des gesamten Angebots, hieß es am Samstag auf ihrer Internetseite. Bereits am Sonntagabend könnten erste Züge vom Streik betroffen sein. „Unser primäres Ziel ist es, ab Dienstagfrüh das vollständige Fahrplanangebot wieder anzubieten“, hieß es. Auch die Privatbahn Odeg teilte mit, dass ihre Nahverkehrszüge in MV am Montag ausfallen werden. Zwar werde die Odeg nicht direkt bestreikt, allerdings wirke sich der erwartete Warnstreik der Fahrdienstleiter der DB Netz AG aus. Es werde auch keinen Ersatzverkehr mit Bussen geben. dpa