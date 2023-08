Warnstreiks im Handel in MV und Schleswig-Holstein

Menschen gehen mit ihren Einkaufstaschen auf einer Straße entlang. © Markus Scholz/dpa/Symbolbild

Am Freitag und Samstag kann es beim Einkaufsbummel in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein mitunter zu Einschränkungen kommen. Grund ist ein zweitägiger Warnstreik, zu dem die Gewerkschaft Verdi Beschäftigte im Einzelhandel in Mecklenburg-Vorpommern sowie in einzelnen Betrieben in Schleswig-Holstein aufgerufen hat. Auch an Beschäftigte im Groß- und Außenhandel richte sich der Aufruf, wie Verdi am Donnerstag mitteilte.

Rostock - In beiden Bundesländern laufen seit einiger Zeit Tarifverhandlungen. Die bisherigen Angebote der Arbeitgeber würden den Beschäftigten einen Reallohnverlust bringen, kritisierte Bert Stach von Verdi. Ob wegen des Warnstreiks auch Geschäfte schließen werden, konnte er noch nicht abschätzen. In Rostock ist für Freitagvormittag ein Demonstrationszug am Stadthafen und eine Kundgebung auf dem Neuen Markt geplant.

Verdi fordert unter anderem einen Angleich der Bezahlung in West und Ost sowie für die Beschäftigten im Einzelhandel eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 2,50 Euro in der Stunde. Die unteren Beschäftigtengruppen sollen nach Ansicht der Gewerkschaft eine Erhöhung des Stundenlohns auf 13,50 Euro bekommen. Für die Auszubildenden fordert Verdi - ebenso wie im Großhandel - eine Erhöhung der Ausbildungsvergütung um 250 Euro.

Insgesamt will Verdi für die Beschäftigten im Großhandel eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 13 Prozent durchsetzen, die Entgelterhöhung soll für alle Beschäftigten mindestens 400 Euro betragen. Die Laufzeit des Tarifvertrages soll 12 Monate betragen.

Nach Gewerkschaftsangaben sind mehr als 175.000 Beschäftigte in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern im Einzelhandel beschäftigt. Das häufigste Entgelt liegt demnach bei 2747 Euro für Mecklenburg-Vorpommern und 2830 Euro für Schleswig-Holstein.

Im Groß- und Außenhandel sind in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein den Angaben zufolge mehr als 70.000 Menschen beschäftigt. Das häufigste Entgelt liegt in der Branche demnach bei 2251 Euro für Mecklenburg-Vorpommern und 2303 Euro für Schleswig-Holstein. dpa