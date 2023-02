Warnstreiks im Nordosten: Kitas und Verwaltungen betroffen

Teilen

Ein Beschäftigter trägt bei einem Warnstreik eine Warnweste von Verdi. © Tom Weller/dpa/Symbolbild

Einschränkte Kita-Betreuung und weniger Service in den Verwaltungen: Zahlreiche Beschäftigte des öffentlichen Dienstes haben am Dienstag im Nordosten Mecklenburg-Vorpommerns die Arbeit kurzzeitig niedergelegt. Dem Aufruf zum Warnstreik der Gewerkschaft Verdi waren am Morgen bereits mehrere hundert Menschen gefolgt. „Wir stehen hier mit rund 350 bis 400 Leuten auf dem Schweriner Marktplatz“, sagte eine Gewerkschaftssprecherin der Deutschen Presse-Agentur.

Schwerin - Es seien viele Erzieherinnen aus Schwerin und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltungen der Stadt und des Landkreises Ludwigslust-Parchim sowie des Landkreises Nordwestmecklenburg bei dem Warnstreik dabei. Für den Vormittag war zudem eine Kundgebung durch Schwerin geplant. Die Gewerkschaft erwartete bis zu 500 Teilnehmer.

In der aktuellen Tarifrunde fordern Verdi und der Beamtenbund dbb 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten im Öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Die Laufzeit des neuen Tarifvertrags soll zwölf Monate betragen. Die Arbeitgeberseite wies die Forderungen zurück. Die zweite Runde der Tarifverhandlungen ist für den 22. und 23. Februar in Potsdam geplant. dpa