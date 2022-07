Warten auf Entscheidung lange nach Aktion von Greenpeace

Zwei Jahre nach der spektakulären Stein-Abwurf-Aktion der Umweltorganisation Greenpeace in der Ostsee vor Rügen steht die Entscheidung über das angekündigte Bußgeld weiterhin aus. Wie eine Sprecherin des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in Hamburg am Freitag sagte, dauert der Rechtsstreit in diesem Fall noch an. Greenpeace hatte vom 26.

Sassnitz/Hamburg - bis 29. Juli 2020 - trotz schnellen Verbotes der Behörden - tonnenweise Granitsteine in dem Schutzgebiet etwa 25 Kilometer vor Sassnitz versenkt. Nach Angaben der Organisation sollte damit der Meeresboden vor Zerstörung durch das Fischen mit Grundschleppnetzen geschützt werden.

Der Vorfall sorgte damals für großes Aufsehen. Das Bundesamt hatte die Aktion untersagt und bis zu 50.000 Euro Bußgeld angedroht. Trotzdem lief das Ganze noch einige Tage. In Sassnitz demonstrierten Fischer heftig gegen die „ungesetzliche Stein-Abwurf-Aktion“. Der Deutsche Fischereiverband forderte die Bundespolizei auf, die Aktion sofort zu stoppen.

Laut Bundesamt hatte die Umweltorganisation Widersprüche gegen die Entscheidung der Behörde eingelegt. Diese seien nach rund einem Jahr begründet worden. Nun habe das Amt seine Haltung nochmals erläutert, über ein Bußgeld aber noch nicht schlussendlich entschieden. Laut BSH hatte Greenpeace gegen das „Hohe-See-Einbringungsgesetz“ verstoßen und rechtmäßige Fischerei außerhalb bestimmter Schonzeiten auf dem Seegebiet behindert. dpa