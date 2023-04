Wasserstoff: Wirtschaft hofft auf Wachstumseffekte

Teilen

„Wasserstoff“ steht auf einer Leitung. © Uwe Zucchi/dpa/Archivbild

Die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern will die Chancen der Energiewende für spürbares Wachstum nutzen, erwartet von der Politik aber entscheidende Weichenstellungen. Norddeutschland insgesamt habe beste Voraussetzungen, mit klimaneutraler Energieversorgung und modernen Technologien die Wertschöpfung vor Ort zu stärken. „Das setzt jedoch voraus, dass Bund und Länder schnell für die Rahmenbedingungen sorgen, die den Akteuren der Energiewende die nötigen Handlungsspielräume geben“, betonte Thomas Murche, Vorstand des Energieversorgers Wemag, am Mittwoch auf dem 10.

Schwerin - Energieforum Mecklenburg-Vorpommerns in Schwerin.

Murche erneuerte die bereits tags zuvor bei einer Fachtagung an gleicher Stelle erhobenen Forderungen nach zügigen Planungs- und Genehmigungsverfahren für Wind- und Solarparks, Investitionen in den Netzausbau und bundesweit einheitlichen Netzentgelten. Der Präsident der IHK Schwerin, Matthias Belke, mahnte die konsequente Umsetzung der Wasserstoff-Pläne an: „Die Strategien für einen klimafreundlichen und wirtschaftlichen Wasserstoff sind geschrieben, wir müssen umsetzen. Wir wissen auch, dass der grüne Wasserstoff im eigenen Land produziert, höhere Beschäftigungseffekte hat und mehr Wertschöpfung bedeutet“, sagte Belke.

Nach den Worten von Wolfram Axthelm, Geschäftsführer des Bundesverbandes Erneuerbare Energien, liegen in der Energiewende großen Chancen insbesondere für Länder wie Mecklenburg-Vorpommern. Durch die Errichtung von Solaranlagen und Windrädern zur Erzeugung von Ökostrom könnten Kommunen das Interesse von Industrieunternehmen wecken. „Grüne Gewerbegebiete mit echtem grünen Strom werden immer wichtiger für die Ansiedlung von Unternehmen“, sagte Axthelm am Dienstag auf einer Fachtagung in Schwerin.

Zusätzliche Anreize für Firmenansiedlungen erhofft sich die Landesregierung in Schwerin durch die Bereitstellung von Wasserstoff, der mit Hilfe überschüssigen Ökostroms gewonnen wird. Dieser grüne Wasserstoff gilt als Energieträger der Zukunft. Allerdings halten Fachleute noch erhebliche technologische Fortschritte für die industrielle Anwendung in großem Stil für erforderlich. dpa