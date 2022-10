Wechsel an der Spitze des Landeskommandos der Bundeswehr

Uwe Nerger, Brigadegeneral der Bundeswehr. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Das Landeskommando der Bundeswehr in Mecklenburg-Vorpommern bekommt einen neuen Chef. Am Montag (11.00 Uhr) übernimmt im Rahmen eines feierlichen Kommandowechsels im Schweriner Theater Brigadegeneral Uwe Nerger die Führung. Der 63-Jährige wird damit erster Ansprechpartner für Land und Kreise in Katastrophen- und gravierenden Notfällen. Nerger löst Brigadegeneral Markus Kurczyk ab, der nach zweieinhalb Jahren im Amt nach Koblenz wechselt, um dort das Kommando des „Zentrums Innere Führung“ zu übernehmen.

Schwerin - Die Amtsübergabe in Schwerin erfolgt durch Generalleutnant Carsten Breuer, Befehlshaber des neu aufgestellten Territorialen Führungskommandos der Bundeswehr.

Das Landeskommando ist die Zentrale der territorialen Wehrorganisation der Bundeswehr. Es koordiniert unter Einbeziehung seiner acht Kreisverbindungskommandos im Nordosten zivile Unterstützungsleistungen der Bundeswehr, wie etwa beim Elbehochwasser, dem Waldbrand in Lübtheen oder zuletzt bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Das Landeskommando bildet zudem Reservisten aus und beruft sie bei Bedarf ein. Eine weitere Aufgabe ist die Betreuung der Angehörigen von Soldaten im Einsatz. dpa