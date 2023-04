Wechselhaftes Wetter am Wochenende erwartet

Sonnenstrahlen dringen durch Wolkenlücken. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Das Wochenende in Mecklenburg-Vorpommern wird grau, aber es regnet nur vereinzelt. Am Samstag ist es stark bewölkt, bleibt aber überwiegend ohne Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Vom Nachmittag an kann es dann im Binnenland und auf Usedom stellenweise regnen. Die Temperaturen steigen bis auf 13 Grad. Am Sonntag ist es anfangs teilweise regnerisch, zum Nachmittag hin wird es dann trocken und der Himmel lockert auf.

Schwerin - Die Temperaturen steigen an der Ostsee auf zehn Grad, im Rest des Landes auf zwölf Grad. dpa