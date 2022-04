Wechselhaftes Wetter in Mecklenburg-Vorpommern

Bei Regenwetter kämpft sich ein Passant mit Regenschirm durch die Innenstadt. © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Kühle Meeresluft fließt nach Mecklenburg-Vorpommern und bringt wechselhaftes Wetter. Am Samstag gibt es teils kräftige Regen- und Graupelschauer, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Örtlich könne es kurze Gewitter geben. Am Abend soll der Regen nachlassen. Die Höchsttemperaturen liegen laut Vorhersage zwischen sieben und zehn Grad.

Schwerin - Es kann einzelne stürmische Böen geben, an exponierten Küstenabschnitten schließt der DWD auch Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 Stundenkilometern nicht aus.

In der Nacht zum Sonntag bleibt es weitgehend trocken. Nur an der See gibt es noch einzelne Regen- oder Graupelschauer. Die Temperaturen sinken auf vier bis ein Grad. Es kann laut DWD auch leichten Bodenfrost geben. Direkt an der Küste wird es stürmisch.

Am Sonntag gibt es ab dem Vormittag wiederholt Regen- oder Graupelschauer und vereinzelt kurze Gewitter. Am Abend lässt der Niederschlag nach. Die Höchstwerte liegen bei etwa acht Grad. An der Ostsee ist mit stürmische Böen zu rechnen, die am Abend nachlassen, wie es weiter hieß. dpa