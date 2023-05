Wegen Ruhestörung: Mann bedroht Nachbarn mit Machete

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Ein Streit zwischen zwei Männern wegen Ruhestörung ist in Parchim (Landkreis Ludwigslust-Parchim) eskaliert. Ein 46-Jähriger habe sich nach eigenen Aussagen am Donnerstagabend bei seinem 35 Jahre alten Nachbarn an dessen Wohnungstür über lautstarke Musik beschwert, teilte die Polizei Ludwigslust am Freitag mit. Der 35-Jährige soll ihn dann angegriffen und geschlagen haben, woraufhin sich eine Schlägerei zwischen den Männern entwickelte, bei der sich beide leicht im Gesicht verletzten.

Parchim - Anschließend soll der alkoholisierte 35-Jährige eine Machete aus seiner Wohnung geholt und dem 46-Jährigen damit gedroht haben, woraufhin dieser zurück in seine Wohnung wich, wie es weiter hieß. Anwohner informierten die Polizei, die in der Wohnung des 35-Jährigen neben der Machete weitere Messer sowie einen verbotenen Schlagstock, ein Beil, eine Softairpistole und einen selbstgebastelten Feuerwerkskörper vorfanden. Die Polizei stellte die Waffen sicher und nahm den 35-Jährigen in Gewahrsam. Er bekam eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung. dpa