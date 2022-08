Weggeworfener Medizin-Gürtel sorgt für Großeinsatz

Teilen

Blaulicht auf einem Polizeifahrzeug. © Jens Büttner/ZB/dpa/Symbolbild

Aus Ärger hat ein Mann in Bad Doberan seinen Herz-Unterstützungsgürtel weggeworfen - und einen Großeinsatz ausgelöst. Es gab Verdacht auf Sprengstoff. Die Polizei konnte aber relativ fix Entwarnung geben.

Bad Doberan - Ein verdächtiger Gürtel hat am Dienstag zu einem Großeinsatz der Polizei in Bad Doberan (Landkreis Rostock) geführt - sich aber später als harmlos entpuppt. Wie eine Polizeisprecherin sagte, sorgte der Gürtel am Vormittag für die Evakuierung des Kreisgebäudes mit rund 400 Mitarbeitern. Nach gut einer Stunde waren Spezialisten da und klärten den Vorfall auf. Es handelte es sich um ein medizinisches Gerät zur Herzunterstützung.

Nach Polizeiangaben hatte ein 61-jähriger Mann aus Polen in der Kreisverwaltung zu tun. Vermutlich aus Ärger über einen Sachverhalt soll der Mann den Gürtel abgeschnallt und in die Kreisverwaltung geworfen haben. Ein Mitarbeiter der Verwaltung handelte umgehend - und warf den Gürtel wieder hinaus. Da zunächst unklar war, um was es sich handelt und der Gürtel piepte und blinkte, war man vorsichtig. Die Polizei forderte einen Sprengstoffspürhund und Munitionsexperten an und sperrte weiträumig das Gelände ab. Die Kreisverwaltung wurde geräumt.

Der 61-Jährige, der in der Ausländerbehörde zu tun gehabt hatte und den Gürtel geworfen haben soll, hatte danach gesundheitliche Probleme und war mit Rettungskräften in eine Klinik gefahren, was erst später bekannt wurde. Bad Doberan bildet zusammen mit Güstrow und Bützow den Landkreis Rostock. dpa