Weihnachtsdrama: Mann stirbt nach Einbruch in gefronenen See

Von: Stefanie Fischhaber

Zwei Männer stürzten in einen zugefrorenen See. Einer der beiden starb. (Symbolbild) © Imago / Manngold

Im Landkreis Ludwigslust-Parchim stürzten an Weihnachten zwei Männer in den zugefrorenen Holzendorfer See. Einer der beiden Männer erlag den Folgen des Unfalls.

Sternberg – Im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern ereignete sich an den Weihnachtsfeiertagen ein Unfall auf einem See. Zwei Männer betraten den Holzendorfer See bei Dabel, um Fotos zu machen und brachen ein. Einer der Männer verstarb.

Unfall auf dem Eis: Zwei Männer brechen in See ein – Einer schwebt in Lebensgefahr

Wie das Polizeipräsidium Rostock in einer Meldung mitteilte, ereignete sich der Unfall am 25. Dezember. Demnach betraten zwei Männer im Alter von 33 und 35 Jahren die Eisfläche des Holzendorfer Sees und brachen ein. Die Männer stammten aus Litauen und Lettland. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, versuchten die beiden Männer wohl Fotos von dem zugefrorenen See zu machen.

Laut Polizeiinformationen brachen die Männer ein, weil die Eisfläche aufgrund der milden Temperaturen nicht mehr tragend war. Ein Zeuge informierte demnach die Polizei. Einsatzkräfte konnten beide Männer stark unterkühlt retten. Der 35-jährige lettische Staatsbürger befand sich bis zu 10 Minuten unter Wasser. Er schwebte in Lebensgefahr und musste von den Rettungskräften reanimiert werden. Auch sein 33-jähriger Begleiter erlitt schweren Verletzungen. Beide Männer wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Weihnachtsdrama: 35-Jähriger stirbt nach Unfall auf dem See

Wie die Polizei am Montag (26. Dezember) mitteilte, verstarb der 35-Jährige im Klinikum in Schwerin. Die Polizei leitete ein Todesermittlungsverfahren ein. Sein jüngerer Begleiter konnte hingegen aus dem Krankenhaus entlassen werden. An Heiligabend ereignete sich zudem ein Verkehrsunfall im oberbayerischen Kochel am See: Zwei teure Autos krachten gegeneinander, drei Menschen, darunter auch Kinder, wurden verletzt. (sf)