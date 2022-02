Weiße Herzen an Kapelle auf Rügen: Ermittlungen eingestellt

Beige-ocker oder weiß? Der Farbenstreit von Vitt um den Putz einer Kirche ist nach sieben Monaten noch nicht beigelegt. Unbekannte hatten die Uferkapelle mit 26 weißen Herzen „verziert“. Die Ermittlungen sind aber eingestellt.

Vitt - Der Streit um 26 weiße Herzen, die Unbekannte auf die historische Kapelle in Vitt auf der Insel Rügen gemalt haben, hat keine strafrechtlichen Konsequenzen. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stralsund der Deutschen Presse-Agentur sagte, sind die Ermittlungen zu dem Fall eingestellt worden. Man habe keine Spuren gefunden, die sich zu einem Verursacher zurückverfolgen ließen. Auch die Ermittlungen gegen eine Frau aus der Gemeinde Vitt, der zunächst Anstiftung zu dieser Tat vorgeworfen worden war, sind eingestellt worden. Allerdings ist das Problem noch nicht beseitigt: Die weißen Herzen sind noch immer an dem beige-ocker verputzten Gotteshaus zu sehen.

Die 26 Herzen waren in der Nacht zum 25. Juli 2021 auf alle Seiten der achteckigen Uferkapelle aufgebracht worden. Hintergrund ist ein seit mehreren Jahren währender Farbenstreit. Nach Einschätzung von Putgartens Bürgermeisterin Iris Möbius (CDU), wozu Vitt gehört, sind die weißen Herzen im Sinne des Gros der Bevölkerung des kleinen Ortes. Die Leute in Vitt hätten sich mehrfach für eine weiße Kirche in ihrem Ort ausgesprochen, wie sie Jahrzehnte auch ausgesehen hatte. Auch die Häuser im Ort seien weiß.

Die Kapelle war Anfang des 19. Jahrhundert nach Entwürfen von Karl Friedrich Schinkel (1781-1841) entstanden und lange weiß gewesen. Im Zuge einer Sanierung war laut Pastor Christian Ohm aber Beige-Ocker als eine ursprüngliche Originalfarbe entdeckt worden. Deshalb habe sich die Kirchengemeinde später auch dafür entschieden. Kritiker werfen dem Pastor aber vor, dass dies nur eine Empfehlung der Denkmalpflege war, die nicht hätte umgesetzt werden müssen.

Die Herzen waren nicht der erste derartige Vorfall: Einmal hatten Unbekannte weiße Quadrate mit Kreide aufgemalt, die aber wieder abgewaschen wurde. Ohm hatte erklärt, dass Fachleute nach einer Methode suchen, die Herzen auf Außenwand schadlos zu beseitigen. Das sei aber schwierig, weil es sich um nicht einfach abwaschbare Farbe handele. Die Kirchengemeinde hatte den Schaden auf rund 20.000 Euro beziffert. Fachleute schätzen nach einem Test an einer Seite, dass die Uferkapelle letztlich neu verputzt werden müsste. Bewohner in Vitt hatten bereits angeboten, diese Kosten zu übernehmen - wenn es in Weiß passiere. dpa