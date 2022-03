Weiter neun Restaurants mit Michelin-Stern in MV

Ausgaben des Michelin-Guides. © Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild

Wer anspruchsvoll auf Sterne-Niveau in Mecklenburg-Vorpommern speisen möchte, findet gute Auswahlmöglichkeiten. Neun Michelin-Sterne funkeln im Nordosten.

Rostock - Die neue Deutschland-Ausgabe des Restaurantführers „Guide Michelin“ weist in Mecklenburg-Vorpommern die gleichen neun Restaurants mit einem Michelin-Stern wie im vergangenen Jahr aus. Neu ist die Auszeichnung des Schweriner „Weinbistros“ als eines der „Bib Gourmand“-Restaurants, wie aus der am Mittwoch veröffentlichten Deutschland-Ausgabe des Restaurantführers hervorgeht.

Der „Bib Gourmand“ wird für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis vergeben. In der Liste mit insgesamt 297 „Bib-Gourmand“-Restaurants tauchen auch die „Tischlerei“ in Greifswald, „Kaisers Eck“ in Ahlbeck auf Usedom, das „Kleine Meer“ in Waren (Müritz) sowie „Schimmel's“ in Wustrow auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst auf.

Bei den Ein-Sterne-Restaurants handelt es sich um die „Ostseelounge“ in Dierhagen, das „Friedrich Franz“ in Heiligendamm, die „Alte Schule - Klassenzimmer“ in Feldberger Seenlandschaft, „Ich weiß ein Haus am See“ in Krakow am See, den „Butt“ in Rostock-Hohe Düne, das „freustil“ in Binz, das „Gutshaus Stolpe“ in Stolpe sowie „Kulmeck by Tom Wickboldt“ und „The O'ROOM“ in Heringsdorf.

Gleichzeitig wurde erstmals die „Alte Schule - Klassenzimmer“ als eines von 61 deutschen Restaurants für eine umweltfreundlichere Gastronomie ausgezeichnet. Seit der Einführung dieser Auszeichnung im „Guide Michelin Deutschland“ im Jahr 2020 sei die Zahl der „Grüne-Sterne“-Restaurants stetig gestiegen.

Trotz der Corona-Krise haben sich 2021 so viele Spitzenköchinnen und -köche einen Michelin-Stern für ihr Restaurant erkocht wie nie zuvor. Im „Guide Michelin“ sind erstmals 327 Restaurants mit den begehrten Sternen ausgezeichnet worden, 2020 waren es noch 310 Restaurants. dpa