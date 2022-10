Weiter Streit um bundesweite Bildungsstudie ohne MV

Mecklenburg-Vorpommerns Bildungsministerin Simone Oldenburg spricht im Landtag in Schwerin. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Das Fehlen Mecklenburg-Vorpommerns in einer bundesweiten Bildungsstudie des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) sorgt weiter für Streit in der Landespolitik. Nach der CDU sprach am Dienstag die ebenfalls oppositionelle FDP von einem Skandal, der völlig inakzeptabel sei. Die bildungspolitische Sprecherin der Liberalen im Landtag, Sabine Enseleit, sagte:

Schwerin - „Auch in anderen Bundesländern gab es Einschränkungen durch Corona-Maßnahmen, trotzdem liegen Ergebnisse aus diesen Ländern vor.“ Corona dürfe „nicht zur Standard-Ausrede fürs Nichtstun“ werden, wetterte sie.

Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) erklärte, das IQB habe die Untersuchung in allen Bundesländern in einem Zeitraum von April bis August 2021 durchgeführt. „Für Mecklenburg-Vorpommern wurde im April die Abfrage gestartet.“ Da seien die Schulen im Nordosten noch im Lockdown gewesen. Oldenburg zitierte das IQB: „Eine Ausnahme ist Mecklenburg-Vorpommern, wo die Erhebungen aufgrund von Schulschließungen in Verbindung mit einem frühen Beginn der Sommerferien nur an einem Fünftel der vorgesehenen Schulen durchgeführt wurden. Daher werden in diesem Bericht keine Ergebnisse für Mecklenburg-Vorpommern ausgewiesen.“ Die Studie legte wachsende Defizite bei den Viertklässlern in Deutschland offen. dpa