Weitere Appelle zum Energiesparen: Krisenstab hat beraten

Versorgungslage

Die aktuelle Drosselung der Gaslieferungen über die Ostseepipeline lässt Deutschland die Abhängigkeit von russischem Gas schmerzhaft spüren. Ersatz lässt sich so leicht und schnell nicht beschaffen, und wenn, dann teuer. Das hat Folgen.

Schwerin - Als Reaktion auf die gedrosselten Gaslieferungen aus Russland mehren sich auch in Mecklenburg-Vorpommern die Appelle zum Energiesparen. Nach Wirtschafts- und Energieminister Reinhard Meyer (SPD) rief am Freitag auch der Energieversorger Wemag (Schwerin) dazu auf, den Energieverbrauch wo möglich zu drosseln. „Auch, wenn aktuell noch keine unmittelbaren Folgen für die Versorgungssicherheit unserer Kundinnen und Kunden bestehen, sind wir alle dazu aufgerufen, jetzt im Sommer Energie einzusparen. Desto besser kommen wir durch den Winter“, mahnte Wemag-Vertriebsleiter Michael Hillmann.

Bei einer kurzfristig anberaumten Sitzung des Krisenstabs des Landes informierten Vertreter des Energieministeriums am Vormittag die Spitzen der Kommunalverbände über die aktuelle Situation. Dabei hätten die Inhalte der zweiten Warnstufe des Gas-Notfallplans im Mittelpunkt gestanden, hieß es. Das Bundeswirtschaftsministerium hatte am Donnerstag die neue Stufe ausgerufen. Laut Meyer ist die Versorgungssicherheit in Mecklenburg-Vorpommern trotz der angespannten Lage aktuell gewährleistet.

Dies bestätigte auch Hillmann: „Wir können die nötigen Mengen für Erdgas über mehrere Handelspartner beschaffen, wenn auch zu höheren Preisen“, sagte er. Doch sei davon auszugehen, dass die Preise auf dem Gasmarkt weiter steigen, was sich letztlich auch auf die Preise für Endverbraucher auswirke. „Genau wie andere Versorger sind auch wir nicht in der Lage, diese Preisdifferenz vollständig aufzufangen“, betonte Hillmann.

Das Bundeswirtschaftsministerium hatte sein Handeln mit der durch Russland eingeleiteten Kürzung der Gaslieferungen durch die Nord Stream 1-Pipeline begründet. Sollte dies so bleiben, ist es laut Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ohne weitere Maßnahmen nicht möglich, die Gasspeicher wie geplant vor dem Winter von derzeit 58 auf 90 Prozent zu füllen.

Der russische Staatskonzern Gazprom hat den Gasfluss durch die Ostseepipeline, die als wichtigste Gasleitung für Deutschland gilt, auf inzwischen etwa 40 Prozent der üblichen Menge verringert. Begründet wurde dies mit Verzögerungen bei der Reparatur von Verdichterturbinen. Habeck hatte die Drosselung als politisch motiviert eingestuft.

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine sind die Großhandelspreise für Gas kräftig gestiegen. So kostete am wichtigen niederländischen Handelsplatz TTF im Juli zu lieferndes Erdgas am Donnerstagnachmittag pro Megawattstunde rund 135 Euro. Zehn Tage zuvor hatte der Preis noch bei gut 83 Euro gelegen. Langfristverträge waren in der Vergangenheit oft mit 20 bis 30 Euro abgeschlossen worden. Haben die Versorger nicht genügend günstiges Gas bei den Großhändlern geordert, müssen sie an der Börse nun teuer nachkaufen. Die direkte Weitergabe der Preissteigerungen an die Endkunden ist allerdings an Bedingungen geknüpft.

Wie die „Schweriner Volkszeitung“ am Freitag unter Berufung auf die Verbraucherzentrale des Landes berichtete, müssen private Gasverbraucher zumindest nicht unmittelbar befürchten, dass die Versorger die Lieferverträge kündigen und höhere Preise verlangen. „Die Versorger können noch keine Preiserhöhung nach dem Energiesicherungsgesetz durchdrücken. Dazu wäre noch ein gesonderter Schritt notwendig“, hieß es. Würde die Regelung aber aktiviert, könnten die Mehrkosten innerhalb einer Woche an die Kunden weitergegeben werden. Alte Verträge wären damit hinfällig, auch bei einer Preisgarantie. Experten gehen davon aus, dass Verbraucher zu einem späteren Zeitpunkt mit stark steigenden Energiekosten rechnen müssen. dpa