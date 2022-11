Weitere Vogelgrippe-Fälle nach Geflügelausstellung

Ein Hahn steht in einem Stall. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Nach einer Geflügelausstellung in Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) ist in 13 Geflügelbeständen die Vogelgrippe nachgewiesen worden. Alle aktuellen Fälle stünden in direktem oder indirektem Zusammenhang mit der Ausstellung am vorvergangenen Wochenende, teilte ein Sprecher des Landwirtschaftsministeriums am Montagabend in Schwerin mit. Bisher seien keine gewerblichen Betriebe betroffen, sondern nur private Halter.

Schwerin - Bereits mehr als 600 Tiere seien getötet worden.

Nach Angaben des Friedrich-Löffler-Instituts (FLI) auf der Insel Riems, das für die amtlichen Bestätigungen zuständig ist, wurden Fälle in den Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte, Nordwestmecklenburg, Ludwigslust Parchim, Rostock und Vorpommern-Greifswald nachgewiesen.

Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) hatte sich bereits Ende vergangener Woche besorgt gezeigt. Er appellierte an alle 241 Teilnehmer der Ausstellung, Hygienemaßnahmen zu ergreifen. Kein Tier dürfe die Bestände verlassen, keines solle hinzugekauft werden. Bei Auffälligkeiten sollten die Halter sofort das Veterinäramt einschalten. dpa