Weiterer Geflügelpest-Ausbruch in Vorpommern

Ein Schild mit der Aufschrift „Geflügelpest Sperrbezirk“. © Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

In Vorpommern ist es zu einem weiteren Ausbruch der Geflügelpest gekommen. In einem Hausgeflügelbestand in Heilgeisthof sei bereits Ende vergangener Woche der Erreger amtlich nachgewiesen worden, teilte der Landkreis Vorpommern-Rügen am Montag mit. Der Ausbruch im benachbarten Landkreis Vorpommern-Greifswald betreffe wegen der eingerichteten Überwachungszone auch Vorpommern-Rügen.

Levenhagen - In der ursprünglichen Bekanntmachung des Falls wurde zudem auch die Einrichtung einer Schutzzone mitgeteilt, die unter anderem auch die Stadt Greifswald betrifft. In den Schutz- und Überwachungszonen gelten Hygiene- und Vorsorgemaßnahmen.

Erst vor einer Woche war ein Ausbruch in einer benachbarten Gemeinde bekannt geworden. Auf einem Hof in Vorpommern-Rügen waren rund 250 Tiere der Geflügelpest zum Opfer gefallen. Es handelte sich dabei um eine große Privathaltung. Der Landkreis ging von einem Eintrag durch Wildvögel aus. Auch im Landkreis Rostock gab es kürzlich einen Ausbruch.

Seit Jahren sucht die Geflügelpest oder auch Vogelgrippe regelmäßig Europa heim. Während der Erreger im Zusammenhang mit dem Vogelzug in der Vergangenheit hierzulande vor allem in der kalten Jahreszeit auftrat, gab es zuletzt das ganze Jahr hindurch Infektionen. Ende vergangenen Jahres gab es zahlreiche Infektionen in Hobby-Haltungen im Zusammenhang mit der Landesschau der Rassegeflügelzüchter im November in Demmin. Für Menschen gilt das derzeit dominierende Virus als ungefährlich. dpa