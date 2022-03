Weiterhin drei Tests pro Woche in Schulen bis 2. April

Ein Kit für einen Corona-Schnelltest liegt auf dem Federmäppchen eines Schülers. © Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

An den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern bleibt es zunächst bis zum 2. April bei drei Corona-Tests pro Woche für die Schülerinnen und Schüler. Zudem bleibe die Empfehlung zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung im Unterricht bestehen, teilte Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) am Mittwoch mit. In den Pausen sowie auf den Gängen und Treppen sei das Tragen einer Maske nach wie vor verpflichtend, auf dem Schulhof im Freien müsse jedoch keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.

Schwerin - Treten Corona-Fälle in Schulen auf, bleibe das Vorgehen wie bisher. Positiv getestete Kinder und Jugendliche müssen demnach in Quarantäne. Schülerinnen und Schüler der Klasse, in der das positive Testergebnis vorliegt, müssten für mindestens fünf Tage zum Schutz eine Maske tragen und würden täglich getestet.

Mecklenburg-Vorpommern hat derzeit die höchste Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen bundesweit. Am Dienstag betrug der Wert 2300, bei den Sechs- bis Elf-Jährigen sogar 5642. Für ganz Deutschland gab das Robert Koch-Institut (RKI) am Mittwochmorgen die Sieben-Tage-Inzidenz mit 1607 an. In MV wurden am Dienstag vier Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet, so dass deren Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie im Nordosten auf 1870 stieg. dpa