Welterbe-Bewerbung: Information nach Änderungen am Antrag

Teilen

Nach deutlichen Änderungen am Schweriner Antrag für das Unesco-Weltkulturerbe soll am Donnerstag (17.30 Uhr) die Öffentlichkeit umfassend informiert werden. An der Informationsveranstaltung im Schlossinnenhof nehmen unter anderem Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD), die Welterbekoordinatorin der Landeshauptstadt, Linda Holung, und Kulturstaatssekretärin Susanne Bowen (SPD) teil.

Schwerin - Vorträge widmen sich den Anfängen des Schweriner Residenzensembles im 18. Jahrhundert und der zeitlichen Einordnung der Welterbe-Bewerbung. Auch eine Podiumsdiskussion ist geplant. Der Eintritt ist frei.

Die Stadt Schwerin hat bei ihrer Bewerbung um Aufnahme ins Unesco-Welterbe auf den letzten Metern zentrale Inhalte geändert. Die jahrelang verfolgte Idee einer „Kulturlandschaft des romantischen Historismus“ wurde verworfen, wie die Stadt im Mai mitgeteilt hatte. Stattdessen werde nun der Fokus auf ein gewachsenes Residenzensemble mit Bauten aus dem 18., 19. und frühen 20. Jahrhundert gelegt.

Der Antrag wurde um drei Gebäude der ehemaligen Hoflieferanten Uhle, Wöhler und Krefft ergänzt. Gestrichen wurden den Angaben zufolge bisherige Bestandteile wie die Schleifmühle, das Brandensteinische Palais und die Insel Kaninchenwerder im Schweriner See. Sie erfüllten die Unesco-Kriterien nicht, hieß es.

Die Antragsunterlagen sollen im September zur Vorprüfung eingereicht werden. Der 1. Februar 2023 sei dann der Stichtag für die Einreichung der Bewerbung bei der Unesco in Paris. Die Entscheidung über die Aufnahme des Residenzensembles in die Welterbeliste wird im Sommer 2024 erwartet. Auf der Unesco-Liste des Weltkulturerbes stehen bislang aus Mecklenburg-Vorpommern die Hansestädte Wismar und Stralsund. dpa