Wenig Bewegung am Arbeitsmarkt im Juli

Das Logo der Agentur für Arbeit. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Viel Bewegung gibt es am Arbeitsmarkt in Mecklenburg-Vorpommern aktuell nicht. In einigen Bereichen zeigen sich jedoch aus Sicht der Arbeitsagentur bereits erste Auswirkungen gestiegener Zentralbankzinsen.

Kiel/Schwerin - Die Situation am Arbeitsmarkt in Mecklenburg-Vorpommern hat sich im Juli kaum verändert. Die Zahl der Erwerbslosen lag mit rund 60.200 auf dem Niveau des Vormonats und ist auch auf Jahressicht nur um 470 gesunken, wie die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Kiel mitteilte. Der Sondereffekt durch die Aufnahme der Geflüchteten aus der Ukraine in den Leistungsbezug im Juni 2022 sei entfallen.

Dies zeigt sich auch an der Arbeitslosenquote, die mit 7,4 Prozent im Juli nur 0,1 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert liegt. Zum Vormonat blieb sie unverändert.

Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) gab sich vorsichtig optimistisch: „Der Arbeitsmarkt zeigt sich derzeit stabil, obgleich die Unternehmen nach wie vor viele Unsicherheiten wie beispielsweise den Krieg in der Ukraine und die Energieversorgung bewältigen müssen.“ Die wichtigste Aufgabe sei zurzeit die Sicherung des Fachkräftenachwuchses.

Eine deutliche Veränderung gab es hingegen - wie schon im Juni - bei der Personalnachfrage, die deutlich nachgab. Im Juli sind laut Arbeitsagentur rund 2200 weniger offene Stellen als im Juli 2022 gemeldet gewesen. Das entspreche einem Rückgang von 10,9 Prozent. Derzeit hätten die Arbeitsagenturen in MV 18.000 offene sozialversicherungspflichtige Stellen im Bestand. Besonders das Gesundheits- und Sozialwesen sowie das verarbeitende Gewerbe suchen demnach Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Doch nicht nur die Nachfrage sinkt, einige Firmen lassen Beschäftigte bereits wieder ziehen. Laut neuesten Daten zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten aus dem Mai war das unter anderem in der Bauwirtschaft sowie in der Metall- und Elektroindustrie der Fall. Behördenchef Markus Biercher macht hierfür vor allem die Zurückhaltung von Investoren infolge der Anhebung der Leitzinsen durch die Europäische Zentralbank verantwortlich: Höhere Kosten für Kredite hemmen in der Regel die Investitionsbereitschaft. Insgesamt lag die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Mecklenburg-Vorpommern im Juli bei 580.500 - ein Rückgang um 3100 zum Vorjahr.

Unbeeindruckt zeigte sich Biercher hingegen vom Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit um 5,3 Prozent zum Vormonat. „In jedem Jahr meldet sich im Juli - nach Abschluss der Berufsausbildung oder der Schule - eine größere Zahl junger Menschen vorübergehend arbeitslos“, sagte er. Dies sei nichts Ungewöhnliches.

Auf dem Ausbildungsmarkt haben junge Menschen gegenwärtig in jedem Fall gute Karten. Laut Arbeitsagentur stehen 4200 unbesetzten Ausbildungsplätzen aktuell nur 2000 unversorgte Jugendliche gegenüber. Dass beide nicht zueinanderfinden, liegt laut Biercher an einer Mischung aus geografischen und fachlichen Faktoren, zudem gebe es sowohl bei Betrieben als auch bei Jugendlichen immer ein paar Sonderfälle. Kurz gesagt: Die Bewerber leben am falschen Ort oder der Ausbildungsplatz passt nicht zum Berufswunsch.

Biercher appellierte an die Firmen, auch mit finanziellen Anreizen um Jugendliche zu werben: „Vom Monatsbeitrag im Fitness-Studio bis hin zum anteilig finanzierten Führerschein. Hier möchte ich Ihrer Phantasie keine Grenzen setzen.“ Zudem gelte es auch schwächeren Bewerbern eine Chance zu geben. Der Behördenleiter brach zudem eine Lanze für die Berufe im Bereich Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik, diese seien die „Zukunftsberufe, mit denen wir den Energie- und Klimawandel bewältigen werden“, sie hätten damit zu Unrecht ein schlechtes Image. dpa