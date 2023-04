Wenige Wochen altes Trampeltier-Baby im Stralsunder Zoo

Die Trampeltiere im Stralsunder Zoo haben Nachwuchs bekommen. Für die Eltern ist es da erste Mal. Deshalb freuen sich die Verantwortlichen umso mehr.

Stralsund - Im Stralsunder Zoo können Besucher seit kurzem ein Trampeltier-Fohlen begutachten. „Das ist jetzt zwischen drei und vier Wochen alt“, sagte am Montag Tierpflegerin Alina Waigel. „Es ist das erste Fohlen von unserer Stute Kim und auch das erste Fohlen von unserem Hengst Timur.“ Das Fohlen ist nach Angaben des Zoos am 26. März geboren worden. Seine Mutter kommt ursprünglich aus dem Tierpark Bernburg in Sachsen-Anhalt und sein Vater aus dem Tierpark Grabowhöfe an der Mecklenburgischen Seenplatte.

„Wir sind froh, dass das alles so gut geklappt hat, weil es nicht selbstverständlich ist, dass die Stute das erste Fohlen gleich so gut annimmt und dass sie auch genug Milch hat“, freute sich Waigel. Die Trampeltiere gehören zur Familie der Kamele. Insgesamt lebten im Stralsunder Zoo zuletzt etwa 1400 Tiere, darunter auch Haustiere. dpa