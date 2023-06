Weniger Nährstoffe für die Ostsee: Internationale Projekte

International

Mit internationalen, von der EU in Millionenhöhe geförderten Projekten sollen die Ostsee-Anrainer enger zusammenrücken und zum Beispiel den Nährstoffeintrag in das Meer verringern. Im Interreg-Programm Südliche Ostsee seien jetzt elf Projekte genehmigt worden, darunter neun mit Beteiligung von Mecklenburg-Vorpommern, teilte das zuständige Wirtschaftsministerium am Donnerstag in Schwerin mit.

Schwerin - Die Themen der Projekte reichten von der Kreislaufwirtschaft in Fischzuchtanlagen bis hin zu Verbesserungen an der Fahrradroute, die als Ostseeküsten-Radweg bekannt ist.

Für das Interreg-Programm Südliche Ostsee stehen den Angaben zufolge 83,5 Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Efre) zur Verfügung. Der Fokus des Programms liege auf Themen wie Innovation und Internationalisierung, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Aktivierung des touristischen Potenzials. In Køge (Dänemark) seien jetzt die die ersten Förderanträge ausgewählt worden.

Das Projekt „Biosolfarm“ unter Beteiligung der Universität Rostock und dem Umwelttechnologie-Netzwerk enviMV will demnach Konzepte für ein zukunftsfähiges Energiemanagement sowie eine nachhaltigen Nahrungsmittelproduktion entwickeln. Die Uni Rostock sei mit dem Institut für Ostseeforschung Warnemünde in einem weiteren Projekt engagiert, in dem es um die Sammlung und Wiederverwertung von Plastikabfällen aus Ostseezuflüssen gehe. In einem dritten Vorhaben unter Beteiligung der Uni Rostock gehe es um Küstenabschnitte der Ostsee, an denen besonders viele Nährstoffe eintreffen, sowie um Maßnahmen, damit diese nicht ins Meer gelangen.

Ein Projekt unter Beteiligung der Witeno GmbH (Greifswald) habe etwa zum Ziel, kleine und mittlere Unternehmen in die Lage zu versetzen, ihre eigene Digitalisierungsstrategie selbst zu analysieren, zu bewerten und zu entwickeln. Die Stadt Barth (Landkreis Vorpommern-Rügen) sei an einem Vorhaben beteiligt, mit dem Angebote entlang des Ostseeküsten-Radweges sichtbarer gemacht werden sollen.

Die Universitätsmedizin Greifswald und die Universitätsmedizin Rostock sind bei einem Vorhaben dabei, mit dem die Versorgung von Krebspatienten wohnortnah verbessert werden soll. Um grünere Häfen geht es in einem Projekt unter Beteiligung der Hochschule Wismar sowie von Partnern aus Litauen, Schweden und Polen. dpa