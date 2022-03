Weniger Personal: Gastro könnte Service etwas einschränken

Teilen

Eine Servicekraft räumt die Tische in einem Café ab. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Gäste in Hotels und Gaststätten in Mecklenburg-Vorpommern sollten sich auf Einschränkungen einstellen. Angesichts fehlender Arbeitskräfte könnten Standards nur mit leichten Serviceeinschränkungen gehalten werden, teilte eine Sprecherin des Ostdeutschen Sparkassenverbandes (OSV/Berlin) am Freitag in Waren an der Müritz mit. Dazu gehörten reduzierte Speisekarten, verkürzte Servicezeiten, die Zimmerreinigung nur noch auf Wunsch sowie das „Einchecken“ ohne Personalaufwand in den Häusern zwischen Müritz und Ostsee.

Waren - Das gehe aus dem aktuellen Tourismusbarometer hervor, das der Verband traditionell im März vorstellt.

In Ostdeutschland, wo der Verband tätig ist, blieben 2021 etwa 27 Prozent der Stellen im Gastgewerbe unbesetzt. Auch in Mecklenburg-Vorpommern waren im Zuge der Corona-Schließungen 2020 und 2021 etliche Beschäftigte wegen Schließungen für eine sicherere Arbeit unter anderem in den Lebensmitteleinzelhandel gewechselt.

Doch insgesamt gäben die Kennzahlen der Tourismusbetriebe in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt keinen Anlass zur Besorgnis, erklärte die Sprecherin. Die Gastronomie im Nordosten sei entsprechend der Bilanzdaten zudem nicht so stark von wirtschaftlichen Einschränkungen betroffen gewesen wie das Beherbergungsgewerbe. Das OSV-Tourismusbarometer nimmt Trends der Branche auf und dient vielen Betrieben zur Orientierung bei ihrer Marktausrichtung. dpa