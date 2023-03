Weniger Studierende im Land: Rückgang drittes Jahr in Folge

Studierende sitzen in einem Hörsaal. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

An Mecklenburg-Vorpommerns Universitäten und Fachhochschulen ist die Zahl der Studierenden das dritte Jahr in Folge gesunken. Im Wintersemester 2022/23 waren laut Statistischem Landesamt 38.363 junge Leute eingeschrieben - ein Rückgang um 1,7 Prozent zum Vorjahr, wie das Amt am Montag in Schwerin auf der Grundlage vorläufiger Zahlen mitteilte. Vor allem die Fachhochschulen büßten demnach Studierende ein - das Amt meldete dort einen Rückgang um 5,1 Prozent.

Schwerin - Fast jeder neunte Student (10,8 Prozent) ist den Angaben zufolge Ausländer. Ihr Anteil habe sich kaum verändert, hieß es.

Leicht gestiegen ist laut Statistik-Amt die Zahl junger Menschen, die auf Lehramt studieren. Im aktuellen Wintersemester seien es 4760 - nach 4593 ein Jahr zuvor. Damit studiert jeder Achte in MV mit dem Ziel, einmal Kinder zu unterrichten. Lehrer werden derzeit bundesweit händeringend gesucht, auch in Mecklenburg-Vorpommern. Infolge der Flüchtlingszuzüge ist die Zahl der Schüler gestiegen. Zugleich gehen vielen Lehrkräfte in Rente. dpa