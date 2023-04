Weniger Wind: Öko-Anteil an Stromproduktion 2021 gesunken

Mit Signallampen beleuchtete Windräder drehen sich nach Sonnenuntergang. © Jens Büttner/dpa/Archivbild

Die Erzeugung von Wind- und Sonnenstrom hängt stark von der Witterung ab. Das war im Jahr 2021 besonders spürbar. Dennoch bleiben erneuerbare Quellen Hauptstromlieferanten in MV - vor allem der Wind.

Schwerin - Windkraft ist die wichtigste Energiequelle in Mecklenburg-Vorpommern, bleibt wegen der stark witterungsabhängigen Erträge aber mit Risiken behaftet. Wie das Statistische Amt am Mittwoch in Schwerin mitteilte, wurden mit Hilfe der Windräder im Jahr 2021 insgesamt 10.110 Gigawattstunden Strom erzeugt und damit knapp 10 Prozent weniger als im Jahr zuvor.

Als Grund wurde ein windarmes Frühjahr genannt. Der Anteil des Windstroms an der Bruttostrommenge sank binnen Jahresfrist von 61 auf knapp 54 Prozent. Das sorgte maßgeblich dafür, dass trotz Zuwachses bei Solarstrom die Erneuerbaren insgesamt nur noch 78 statt zuvor fast 86 Prozent zur Stromerzeugung im Nordosten beitrugen. Dennoch lag Mecklenburg-Vorpommern damit weiter deutlich über dem Bundesdurchschnitt, der mit knapp 40 Prozent angegeben wurde.

Trotz der Flaute zu Jahresbeginn verzeichnete der Nordosten 2021 insgesamt einen Anstieg der Stromproduktion auf 18.843 Gigawattstunden. Der Zuwachs von knapp 4 Prozent geht vor allem auf das Hochfahren des Kohlekraftwerkes in Rostock zurück, das seine Stromproduktion auf 2700 Gigawattstunden mehr als verdoppelte und somit 14 Prozent zur Stromgewinnung beitrug. Steinkohle lag damit in etwa gleichauf mit Biomasse, Biogas sowie Photovoltaik, die jeweils 11 bis 13 Prozent beisteuerten.

Infolge der zunehmenden Nutzung erneuerbarer Energien und wegen fehlender Großabnehmer in der Industrie übersteigt die erzeugte Strommenge den Stromverbrauch im Land inzwischen deutlich. Nach Berechnungen des Statistikamtes wurde 2021 nur ein Drittel des in Mecklenburg-Vorpommern produzierten Stroms auch im Land selbst verbraucht.

Wie das Statistikamt weiter mitteilte, erhöhte sich die Stromproduktion in Mecklenburg-Vorpommern seit 1991 um das 49-Fache. Der enorme Zuwachs gehe fast ausschließlich auf den Ausbau der Erneuerbaren Energien zurück, hieß es. 1991 hatte Ökostrom demnach noch weniger als 1 Prozent ausgemacht.

Den Plänen von Bund und Land zufolge soll die als Windeignungsgebiete ausgewiesene Landesfläche in Mecklenburg-Vorpommern bis 2032 von derzeit 0,8 auf 2,1 Prozent anwachsen. Das stößt vielerorts auf Kritik, auch weil die Netzentgelte im Nordosten wegen des erforderlichen Ausbaus der Stromleitungen bundesweit zu den höchsten gehören. dpa