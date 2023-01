Werben für Bau von Konverter-Plattformen in Warnemünde

Eine IG-Metall-Fahne weht im Wind. © Daniel Bockwoldt/dpa/Daniel Bockwoldt/Symbolbild

Die Stiftung Offshore-Windenergie und die Gewerkschaft IG Metall haben erneut für den Bau von Konverterplattformen für Offshore-Windkraftanlagen auf dem Gelände des Marinearsenals in Rostock geworben. „Mit der Werft in Rostock-Warnemünde gibt es einen optimalen Standort, an dem in Ko-Nutzung mit dem Marinearsenal der Bundeswehr bis zu drei Plattformen gleichzeitig produziert werden könnten“, teilte die Geschäftsführerin der Stiftung, Karina Würtz, am Mittwoch in Hamburg mit.

Rostock/Hamburg - Der Appell, einen Teil des Geländes in Warnemünde zu verpachten, kommt passend zur Einweihung des Stützpunkts „Marinearsenal Warnowwerft“ durch Verteidigungsministerin Christine Lamprecht (SPD) und zum Abschluss eines Milliardenauftrags an den Energiekonzern Siemens Energy zur Errichtung von Konverter-Plattformen in der Nordsee.

Würtz verweist auf das spanische Partner-Unternehmen Dragados Offshore, welches den einzigen europäischen Standort zum Bau geeigneter Konverterplattformen betreibt: Dass es nur einen Anbieter in Europa gebe, sei kein gutes Zeichen für die geplante Energiewende. Mit dem belgischen Unternehmen Smulders stehe bereits ein Interessent für den Aufbau eines zweiten Produktionsstandorts in Rostock bereit.

Die IG Metall wirbt schon lange für ein solches Modell. Dass das zuständige Ministerium bisher lediglich eine Verpachtung prüft, kommt nicht gut an: „Das Bundesverteidigungsministerium verhindert, dass die Energiewende in Deutschland zu mehr Arbeitsplätzen und Wertschöpfung führt“, sagte IG-Metall-Bezirksleiter Daniel Friedrich. Wegen der monatelangen Blockade gehe ein weiterer Milliarden-Auftrag an Rostock vorbei. dpa