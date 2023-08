Meyer-Werften übernehmen Ruder in Wismarer Werft

Werftkrane stehen auf dem Gelände der Werft vor der Schiffbauhalle. © Jens Büttner/dpa

Der Insolvenzverwalter der MV-Werften Gruppe, Christoph Morgen, hat die Werft in Wismar an seinen Untermieter - die Meyer-Werften aus Papenburg - übergeben. „Die Übergabe der Werft an Meyer Wismar markiert den Beginn des nächsten Werftkapitels“, sagte Morgen am Dienstag in Wismar.

Wismar - Schiffbauer Meyer hat den Auftrag, das zuletzt unter dem Namen „Global Dream“ bekannte Kreuzfahrtschiff für den Disney-Konzern fertigzubauen. Hierfür wurden den Angaben nach 400 Mitarbeiter von dem Unternehmen angestellt. Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) sieht den Fortschritt als Erfolg: „Wir glauben fest an die Zukunft der maritimen Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern im Interesse der Beschäftigten und der Industrie unseres Landes“, sagte er.

Das Land hat zudem einen weiteren Grund zur Freude. Die nach der Pleite der MV-Werften-Gruppe von der Landesregierung gewährten Massedarlehen für die Werften in Wismar und Rostock-Warnemünde in Höhe von rund 13 Millionen Euro sollen noch im August inklusive Zinsen zurückgezahlt werden, so Morgen. Diese waren den Angaben nach für die Transfergesellschaft der MV-Werften gewährt worden.

Eigentümer der Werft in Wismar ist inzwischen Thyssenkrupp-Marine-Systems (TKMS). Der Schiff- und U-Boot-Bauer will jedoch erst später mit einer eigenen Fertigung am Standort loslegen. dpa