Westmecklenburg: Zwei Autos verunglücken auf nasser Fahrbahn

Die Leuchtschrift „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Bei kräftigem Regen sind in der Region Parchim am Mittwoch zwei Autofahrer verunglückt. Betroffen waren die Autobahn 24 Berlin-Hamburg, die für 90 Minuten in Richtung Norden gesperrt werden musste, sowie die Bundesstraße 192 bei Dobbertin, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Am Nachmittag seien Gewitter über den Südteil Westmecklenburgs hinweggezogen.

Parchim - Auf der A24 überschlug sich ein 60-Jähriger mehrfach mit seinem Wagen, der neben der Autobahn liegenblieb. Der Fahrer, der wohl zu schnell für diese Witterung unterwegs war, erlitt schwere Verletzungen. Am Auto entstand rund 30.000 Euro Schaden.

Bei Dobbertin kam ein ebenfalls 60 Jahre alter Autofahrer auf der nassen und verschmutzten Fahrbahn ab und rutschte in die Nebenanlagen. Der Mann kam ebenfalls verletzt in eine Klinik - auch sein Wagen wurde schwer beschädigt.

Angesichts der Unfälle appelliert die Polizei erneut an Kraftfahrer, bei aufkommendem Starkregen langsamer zu fahren. Derzeit müsse wegen der Ernte zudem auch mit verschmutzten Fahrbahnen gerechnet werden. dpa