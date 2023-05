Wieder Brand bei Holzverarbeiter: Millionenschaden

Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Feuerwehrfahrzeugs. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Ein von zwei Staubexplosionen ausgelöster Brand hat bei einer Holzverarbeitungsfirma in Wismar einen Millionenschaden verursacht. Die Staatsanwaltschaft Schwerin setzte einen Brandgutachter ein, der die Ursache der Holzstaubexplosionen am Dienstagabend klären soll, wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen sagte. Bei dem Vorfall wurden zwei Mitarbeiter leicht verletzt.

Wismar - Die Löscharbeiten der Feuerwehren auf dem Betriebsgelände dauerten allerdings in Teilen noch an. In einer Holzverarbeitungshalle gebe es noch Feuer, sagte der Polizeisprecher weiter.

Die Explosionen sollen noch in größerer Entfernung zu hören gewesen sein. 60 Feuerwehrleute waren deswegen seit Dienstagabend in Wismar im Einsatz. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf fahrlässige Brandstiftung. In dem großen Holzverarbeitungsunternehmen wird Roh- und Restholz zu Pellets für Holzheizungen verarbeitet. In dem Betrieb kam es demnach schon mehrfach zu ähnlichen Bränden durch Holzstaubgemische, die sich entzündeten. dpa