Wieder Brandstiftung in Rostock-Lichtenhagen: Diesmal Autos

Ein Auto steht in Flammen. © David Young/dpa/Symbolbild

Im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen häufen sich Brandstiftungen. Nach zwei Bränden im Januar gingen nun vier Autos auf einem Parkplatz in Flammen auf. Die Polizei prüft, ob es einen Zusammenhang gibt.

Rostock - Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag erneut ein Feuer im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen gelegt. Wie ein Polizeisprecher sagte, zerstörte der Brand nach Mitternacht auf einem Parkplatz vier Autos. Es werde wegen Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung ermittelt. Zwei Fahrzeuge seien vollständig ausgebrannt, zwei weitere Autos durch Hitze stark beschädigt. Der Gesamtschaden wurde auf 90.000 Euro geschätzt.

Es war bereits die dritte Brandstiftung in dem Gebiet innerhalb kurzer Zeit. Am 11. Januar hatte ein Feuer zwei Häuser in Rostock-Lichtenhagen zerstört und hohen Schaden angerichtet. Hier sollen Unbekannte einen Brand in einem Doppelcarport gelegt haben, wobei das Feuer auf Autos und die Wohnhäuser übergriff. Die Hausbewohner konnten rechtzeitig fliehen. Der Schaden wurde auf eine siebenstellige Summe geschätzt.

Wenige Stunden vorher hatte ein Unbekannter in einer Nachbarstraße Zeitungen und Wäscheteile im Trockenraum in einem Mehrfamilienhaus in Brand gesetzt. Auch hier musste die Feuerwehr ausrücken - konnte aber einen größeren Schaden verhindern. Die Polizei prüft, ob es Zusammenhänge zwischen den Vorfällen gibt. dpa