Wieder Diebstahl nach Party: Nun 18-Jähriger betroffen

Ein Schild mit der Aufschrift „Polizei“ hängt an einem Polizeipräsidium. © Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Unbekannte haben in Mecklenburg-Vorpommern zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit eine Feiergesellschaft bestohlen. Die Diebe drangen am frühen Sonntagmorgen in ein Kunsthaus in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) ein und stahlen die Geschenke eines 18-Jährigen, der dort am Vorabend mit etwa 50 Gästen gefeiert hatte, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte.

Neustrelitz/Rostock - Dabei ließen sich die Täter auch nicht davon abschrecken, dass der Jubilar aus Wesenberg und einige der Gäste in einem anderen Raum in dem Haus übernachteten.

Sogar der Kuchen sowie persönliche Dinge, wie Kleidung und Kosmetik der Gäste, die dort lagerten wurden entwendet. Die Party war laut Polizei erst gegen 4.30 Uhr am Morgen beendet gewesen. Der Schaden wurde auf eine vierstellige Summe geschätzt.

Erst vor zwei Wochen hatten Diebe ein Brautpaar in Rostock auf ähnliche Art und Weise bestohlen. Die Hochzeitsgesellschaft hatte in einem Speicher am Stadthafen gefeiert und die Geschenke wegen starken Regens über Nacht dort eingeschlossen. Als das Paar die Präsente samt Glückwunschkarten am nächsten Morgen abholen wollten, war dort eingebrochen worden und alles verschwunden. Der Schaden wurde auf mehrere Tausend Euro geschätzt. dpa