Wieder GPS-Technik aus Traktor gestohlen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Im Nordosten haben Unbekannte erneut GPS-Technik aus einem Traktor gestohlen. In Neuenkirchen (Mecklenburgische Seenplatte) sei ein GPS-Terminal erbeutet worden, teilte die Polizei am Montag mit. Der Traktor stand während des Diebstahls in der Lagerhalle eines Landwirtschaftsbetriebes. Der Schaden wird auf 6500 Euro beziffert. Die Tat soll nach ersten Erkenntnissen zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen passiert sein.

Neuenkirchen - In Mecklenburg-Vorpommern kommt es immer wieder zu ähnlichen Diebstählen, wobei wiederholt GPS-Technik für Traktoren gestohlen wurde. 2020 hatte das Landeskriminalamt mitgeteilt, es vermute Banden vor allem aus dem Ausland hinter zunehmenden Hightech-Diebstählen aus Landwirtschaftsmaschinen. dpa